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BEŞİKTAŞ DİNAMO KİEV MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Deplasmanda rakibini 3-2'lik skorla mağlup eden kara kartal, evinde de galibiyeti hedefleyerek adını gruplara yazdırmak istiyor. Karşılaşmayı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Zorlu mücadele öncesi Beşiktaş'ın 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 19:51
BEŞİKTAŞ DİNAMO KİEV MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile play-off turunda karşı karşıya gelecek. Deplasmandaki ilk mücadeleyi 3-2 kazanan siyah-beyazlı temsilcimiz adını gruplara yazdırmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'IN DINAMO KIEV MAÇI İLK 11'İ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Salih, Rashica, Gedson, Muleka, Aboubakar

Dinamo Kiev:

BEŞİKTAŞ - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DA YENİLGİSİ YOK

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı. Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'i de ilk maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi.

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