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Beşiktaş'tan Arthur Masuaku bilgilendirmesi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın, Konferans Ligi play-off turunda deplasmanda karşılaştığı Dinamo Kiev maçında sakatlanan Arthur Masuaku'nun son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 17:13 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 17:18
Beşiktaş'tan Arthur Masuaku bilgilendirmesi

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda deplasmanda karşılaştığı Dinamo Kiev maçında sakatlanan Kongolu sol bek Arthur Masuaku'nun son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Dynamo Kiev ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Arthur Masuaku'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Arthur Masuaku'nun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

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