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Adım adım Talisca

Brezilyalı futbolcu, Al-Nassr’da teknik direktör Luis Castro tarafından kadro dışı bırakıldı. Beşiktaş yolu iyice açıldı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Adım adım Talisca

Şenol Güneş'in "Görüştüm gelmek istiyor" dediği hatta siyah beyazlıların el sıkıştığı iddia edilen Anderson Talisca konusunda dün flaş bir gelişme daha yaşandı. Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre, Al-Nassr forması giyen Brezilyalı futbolcu, kadro dışı bırakıldı. Bu gelişmenin Al-Nassr Teknik Direktörü Luis Castro'nun talebiyle gerçekleştiği belirtildi. Yaşanan bu olay sonrası tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'a bir adım daha yaklaştığı yorumu yapıldı. 29 yaşındaki Anderson Talisca, 2016/2017 ve 2017/2018 yıllarında Beşiktaş forması giymişti. Beşiktaş kariyerinde 80 maça çıkan Talisca, 37 gol attı ve 14 asist yaptı.

OTİAVİO GELİNCE...

TALISCA önceki akşam Al-Nassr formasıyla son maçına çıktı... Suudi ekibi Al-Tawoon ile oynadığı maçı 2-0 kaybetti. Talisca, Sadio Mane ve Ronaldo ile forvette hattında 11'de sahaya çıktı. Bu maçtan sonra Al-Nassr, Porto tarihine geçen bir transfere imza attı. Suudi ekibi Otiavio'yu 68 milyon euro'ya Portekiz ekibinden satın aldı. Bu sayede Ronaldo'nun, Talisca'nın yerine daha üst düzey bir oyuncu talebi yerine gelmiş oldu. Arabistan basınında Otavio'nun gelmesiyle Al-Nasr'ın forvet hattının Sadio Mane, Ronaldo ve Otiavio'dan oluşacağı belirtildi. Otavio'nun adının yazılmasıyla Talisca'nın adının AFC Şampiyonlar Ligi kadrosundan silineceğini iddia etti. Bu sayede Talisca'nın ayrılık sürecinin hızlanacağını iletti.

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