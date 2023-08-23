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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması!

Süper Lig devlerinden temsilcimiz Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Dinamo Kiev ile oynanacak olak UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 19:36 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 19:56
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması!

Süper Lig devlerinden temsilcimiz Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Dinamo Kiev ile deplasmanda oynanacak olak UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçı öncesi basın toplantısında açıklamarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Yarın oynayacağımız müsabaka, iki ayaklı bir elemenin ilk maçı. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Başlarındaki Lucescu, Türk futbolunu biliyor. Tecrübeli, çok değerli bir futbol adamı. Dinamo Kiev'e bakınca, tecrübeli oyuncu sayısı az ama genç ve dinamik oyuncuları var. İki maç da zor geçecek. Turu geçmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Turu geçmeyi çok istiyoruz.

Alexandru Maxim iyi bir oyuncu, yetenekli ama uyum, beklentiler önemli. Etkili bir oyuncu ama o dönemlerde başka oyuncular kullandık. Kullanma açısından sıkıntılar yaşadık. Türkiye'de çok başarılı oldu. Teknik ve oyun zekası olarak iyi bir oyuncu. Zaman zaman şans verdik ama her transferin maliyeti bakımından, hem de beklenti nedeniyle transfer etmedik.

Romanya değerli futbolcular çıkaran bir ülke. Geçmişten beri ikili ilişkiler oldu. Romanya, Türkiye, Bulgaristan çok maçlar, çok transferler yaptık. Bir Ukrayna takımıyla Romanya'da oynayacağız. Bükreş'i de seviyoruz.

Çok değerli bir futbol adamı Lucescu. Dünya futbolunda büyük bir yeri var. Hoca ve antrenör olarak Romanya, üretim yapan bir ülke. Yarınki müsabakada karşı karşıya geleceğiz. Beşiktaş'ta da çalıştı, burayı tanıyor. Saygıdeğer bir futbol adamı, rakip olarak görmek istemezdik. Onun kendi değeri, kulübü adına önemli. Bizim kulübümüzün de bir değeri var. Hem ona, hem kendimize başarılar diliyorum ama turu geçen biz olmak istiyoruz.

GÜNEŞ'TEN FLAŞ TRANSFER SÖZLERİ!

Kampta olmayan oyuncular hiçbir şeyi etkilemiyor. Getirdiğimiz oyuncular maça hazır çıkacaklar. Bugün, yarın için gündemimizde transfer yok, gelen giden...

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