Joker Zaynutdinov

Siyah-beyazlılar transfer doymak bilmiyor. Beşiktaş, Chamberlain ve Rashica'nın ardından CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyor Zaynutdinov'u da renklerine bağladı. Transferi için İstanbul'a gelen Kazak futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezon başında getirdiği mavi kart kuralı sayesinde yerli statüde forma giyebilecek. Tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda kadroya katılan 25 yaşındaki futbolcu, joker özelliğiyle dikkat çekiyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Zaynutdinov, çok yönlü bir oyuncu olmasıyla biliniyor. Asıl mevkii 10 numara olan oyuncu, kariyerinde kale haricinde her mevkide forma giydi. 46 maçta 10 numara mevkiinde oynayan Kazak yıldız, 28 maçta merkez orta saha, 26 maçta sağ kanat. 24 maçta sol kanat, 20 maçta sol bek, 17 maçta stoper ve 13 maçta orta sahanın solunda görev aldı. 3 kez santrfor oynayan Zaynutdinov, 3 maç sağ bek, 2 maçta da ön liberoda oynadı.