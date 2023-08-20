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BEŞİKTAŞ PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan 2. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Beşiktaş sahasında Pendikspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz haftayı galibiyet ile tamamlayan Beşiktaş, Pendikspor'u da yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Kadir Sağlam, kritik maçta düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 10:20 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 10:20
BEŞİKTAŞ PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş, Pendikspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Pendikspor maçı 20 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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GHEZZAL VE COLLEY OYNAYAMAYACAK

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile Omar Colley, Pendikspor karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından koşulara başlayacağı açıklanan Ghezzal, oğlu ile kayınvalidesinin trafik kazası geçirmesi nedeniyle Fransa'ya gitmişti. Colley ise omzundaki sakatlık gerekçesiyle sahada olamayacak. Yeni transferlerden Alex Oxlade-Chamberlain, hazır olmadığı gerekçesiyle görev yapamayacak. Milot Rashica'nın da Şenol Güneş'in tercih etmesi halinde kadroda yer alması bekleniyor.

20 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı.

Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

BEŞİKTAŞ - PENDİKSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Masuaku, Amir, Onur, Salih, Gedson, Muleka, Aboubakar.

Pendikspor: Burak, Rassoul, Welinton, Tzavellas, Sequeira, Vukovic, Gökcan, A. Osman, Halil, Görkem, Thuram.

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