Haberler Beşiktaş Hazırlıklar tamamlandı

Hazırlıklar tamamlandı

Siyah beyazlı takım, dün yaptığı idmanla Neftci Bakü karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Pas çalışmaları sonrası taktik program uygulayan Kara Kartallar, ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman şut çalışması ile sona ererken oyuncuların hayli moralli olması da gözlerden kaçmadı. Ayrıca teknik patron Şenol Güneş, idmanı sık sık durdurarak oyunculara uyarılar yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Hazırlıklar tamamlandı
Siyah beyazlı takım, dün yaptığı idmanla Neftci Bakü karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Pas çalışmaları sonrası taktik program uygulayan Kara Kartallar, ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman şut çalışması ile sona ererken oyuncuların hayli moralli olması da gözlerden kaçmadı. Ayrıca teknik patron Şenol Güneş, idmanı sık sık durdurarak oyunculara uyarılar yaptı.
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Dünya yıldızı Galatasaray'da! İstanbul'a geliyor...
17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti! 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü? İşte kare kare deprem felaketi...
Ziyech'in sözleşme detayları ortaya çıktı
Yönetim bombayı patlatıyor! F.Bahçe'ye Tangocu kanat
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal play-off aşkına! İşte ilk 11
Beşiktaş Rashica'yı resmen duyurdu!
Deprem son dakika 17 Ağustos 2023
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (16 Ağustos)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süpersin Manchester City! Süpersin Manchester City! 01:35
Beşiktaş'ın Rashica paylaşımına G.Saray'dan flaş cevap! Beşiktaş'ın Rashica paylaşımına G.Saray'dan flaş cevap! 00:26
UEFA Süper Kupa Manchester City'nin! UEFA Süper Kupa Manchester City'nin! 00:23
Beşiktaş'ın Rashica paylaşımına G.Saray'dan flaş cevap! Beşiktaş'ın Rashica paylaşımına G.Saray'dan flaş cevap! 00:22
Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması! 23:25
Ziyech G.Saray için geliyor! Ziyech G.Saray için geliyor! 23:25
Daha Eski
G.Saray ayrılığı resmen duyurdu! G.Saray ayrılığı resmen duyurdu! 23:25
F.Bahçe'den De Gea bombası! 3 yıllık sözleşme F.Bahçe'den De Gea bombası! 3 yıllık sözleşme 23:25
Beşiktaş Rashica'yı resmen duyurdu! Beşiktaş Rashica'yı resmen duyurdu! 23:25
İsmail Kartal: Bu maçın hikayesi farklı olacak İsmail Kartal: Bu maçın hikayesi farklı olacak 23:25
F.Bahçe yeni transferini açıkladı! F.Bahçe yeni transferini açıkladı! 23:25
UEFA Süper Kupa Manchester City'nin! UEFA Süper Kupa Manchester City'nin! 00:11