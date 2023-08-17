Hazırlıklar tamamlandı

Siyah beyazlı takım, dün yaptığı idmanla Neftci Bakü karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Pas çalışmaları sonrası taktik program uygulayan Kara Kartallar, ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman şut çalışması ile sona ererken oyuncuların hayli moralli olması da gözlerden kaçmadı. Ayrıca teknik patron Şenol Güneş, idmanı sık sık durdurarak oyunculara uyarılar yaptı.
Siyahbeyazlı takım, dün yaptığı idmanla Neftci Bakü karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Pas çalışmaları sonrası taktik program uygulayan Kara Kartallar, ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman şut çalışması ile sona ererken oyuncuların hayli moralli olması da gözlerden kaçmadı. Ayrıca teknik patron Şenol Güneş, idmanı sık sık durdurarak oyunculara uyarılar yaptı.