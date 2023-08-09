Haberler Beşiktaş Talisca: Kimseyle görüşmedim!

Talisca: Kimseyle görüşmedim!

Teknik direktör Güneş'in "Talisca'yla konuştum. O da gelmek istediğini söyledi ama iş ekonomiye geldiğinde 10 milyondan aşağı değil. 'Orta yol bulalım gelmek istiyorum', bunları söyledi" ifadeleri için Brezilyalı yıldız "Böyle bir şey yok" dedi. Talisca, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kulübüyle olan sözleşmesini 3 yıl uzattığını hatırlatarak, "Hakkımda çıkan asılsız haberlerin aksine herhangi bir kulüple görüşmediğimi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Al-Nassr'dan ayrılma niyetim de yok. Burada çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Talisca: Kimseyle görüşmedim!
Teknik direktör Güneş'in "Talisca'yla konuştum. O da gelmek istediğini söyledi ama iş ekonomiye geldiğinde 10 milyondan aşağı değil. 'Orta yol bulalım gelmek istiyorum', bunları söyledi" ifadeleri için Brezilyalı yıldız "Böyle bir şey yok" dedi. Talisca, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kulübüyle olan sözleşmesini 3 yıl uzattığını hatırlatarak, "Hakkımda çıkan asılsız haberlerin aksine herhangi bir kulüple görüşmediğimi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Al-Nassr'dan ayrılma niyetim de yok. Burada çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
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