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Beşiktaş'ta Tirana maçı hazırlıklarını tamamladı!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme ilk turu karşılaşmasında oynayacağı Tirana maçının hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 20:59
Beşiktaş'ta Tirana maçı hazırlıklarını tamamladı!

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın sahasında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını akşam yapılan idmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma ve koordinasyon koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçla noktalandı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında, yarın saat 21.00'de Beşiktaş Stadı'nda KF Tirana ile karşı karşıya gelecek.

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