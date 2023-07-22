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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi ön eleme kadrosu belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberleri... UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Arnavutluk'tan KF Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın takım kadrosu belli oldu. Yeni transferler Amartey ve Jean Onana da listede yer aldı. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 14:37 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 14:50
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi ön eleme kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana ile eşleşen Beşiktaş'ın, kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Arnavutluk'tan KF Tirana ile karşılaşacak olan Futbol A Takımımızın oyuncu listesi şöyle:

Liste A

  • Vincent Aboubakar

  • Daniel Amartey

  • Emrecan Bulut

  • Onur Bulut

  • Gedson Fernandes

  • Omar Colley

  • Ersin Destanoğlu

  • Rachid Ghezzal

  • Mert Günok

  • Amir Hadziahmetovic

  • Ajdin Hasic

  • Kerem Atakan Kesgin

  • Semih Kılıçsoy

  • Arthur Masuaku

  • Umut Meraş

  • Francisco Montero

  • Jackson Muleka

  • Jean Onana

  • Valentin Rosier

  • Salih Uçan

  • Necip Uysal

  • Emrecan Uzunhan

  • Berkay Vardar

  • Kartal Kayra Yılmaz

  • Utku Yuvakuran

Liste B

  • Demir Ege Tıknaz

  • Göktuğ Baytekin

  • Aytuğ Batur Kömeç

  • Mustafa Erhan Hekimoğlu

  • Cemal Azad Demir

  • Emir Yaşar

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