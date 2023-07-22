SON DAKİKA: Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi ön eleme kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana ile eşleşen Beşiktaş'ın, kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Arnavutluk'tan KF Tirana ile karşılaşacak olan Futbol A Takımımızın oyuncu listesi şöyle:

Liste A

Vincent Aboubakar

Daniel Amartey

Emrecan Bulut

Onur Bulut

Gedson Fernandes

Omar Colley

Ersin Destanoğlu

Rachid Ghezzal

Mert Günok

Amir Hadziahmetovic

Ajdin Hasic

Kerem Atakan Kesgin

Semih Kılıçsoy

Arthur Masuaku

Umut Meraş

Francisco Montero

Jackson Muleka

Jean Onana

Valentin Rosier

Salih Uçan

Necip Uysal

Emrecan Uzunhan

Berkay Vardar

Kartal Kayra Yılmaz

Utku Yuvakuran

Liste B