SON DAKİKA: Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi ön eleme kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana ile eşleşen Beşiktaş'ın, kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Arnavutluk'tan KF Tirana ile karşılaşacak olan Futbol A Takımımızın oyuncu listesi şöyle:
Liste A
- Vincent Aboubakar
- Daniel Amartey
- Emrecan Bulut
- Onur Bulut
- Gedson Fernandes
- Omar Colley
- Ersin Destanoğlu
- Rachid Ghezzal
- Mert Günok
- Amir Hadziahmetovic
- Ajdin Hasic
- Kerem Atakan Kesgin
- Semih Kılıçsoy
- Arthur Masuaku
- Umut Meraş
- Francisco Montero
- Jackson Muleka
- Jean Onana
- Valentin Rosier
- Salih Uçan
- Necip Uysal
- Emrecan Uzunhan
- Berkay Vardar
- Kartal Kayra Yılmaz
- Utku Yuvakuran
Liste B
- Demir Ege Tıknaz
- Göktuğ Baytekin
- Aytuğ Batur Kömeç
- Mustafa Erhan Hekimoğlu
- Cemal Azad Demir
- Emir Yaşar