Beşiktaş Fransız kulübüyle anlaştı! İşte ödenecek rakam

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Orta saha arayışlarını sürdüren siyahbeyazlılar, Jean Onana'yı da renklerine katmak üzere. Teknik direktör Şenol Güneş'in onayı doğrultusunda 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana için Fransız ekibi Lens ile görüşen Beşiktaş, pazarlıklarda sona geldi. Siyah-beyazlı yöneticilerin, 5 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında Lens ile el sıkıştığı belirtildi.

İSTANBUL'A BEKLENİYOR

Fransız ekibiyle prensip anlaşmasına varan Beşiktaş yönetimi, oyuncuyu Türkiye'ye getirmek için de düğmeye bastı. Kamerunlu yıldızın, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacağı ifade edildi. 4 yıllık kontrat yapılan 23 yaşındaki oyuncuya 1.5 milyon euro maaş ödenecek. Jean Onana geçtiğimiz sezon Lens formasıyla 23 resmi maçta görev yaptı.

23 yaşında 103 maç

Siyah-beyazlıların el sıkıştığı Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana, profesyonel kulüp kariyerinde 103 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu periyotta 6 gol atan, 4 de asist yapan genç oyuncu sırasıyla Leixoes, Lille, Royal Excel Mouscron, Bordeaux ve Lens kulüplerinin formaları giydi.