Lens ile pazarlığı Saiss

Siyah-beyazlılardan ayrılmak istelen Saiss, Beşiktaş'ta 1.8 milyon euro yıllık ücret kazanıyor. Lens'nin oyuncuya teklifi ise yıllık 1.3 milyon euro ancak Saiss ayrılmak için bunu kabul ediyor. Fransa'dan Lens dışında iki takım daha Saiss'i istiyor. Beşiktaş ve Lens arasında Saiss için görüşülen bonservis ücreti ise 1.5 milyon euro seviyesinde. Bu arada Beşiktaş ve Lens arasında Jean Onana için de görüşme var. Lens ciddi bonservis teklifi gelmediği sürece satışa sıcak değil, Onana da kulübüyle bir kez daha görüşecek.