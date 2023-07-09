Kartal'dan 3 imza

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferleri Egehan Arna, Yiğit Aslan ve Berkan Durmaz için imza töreni düzenlendi. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen törene, başantrenör Dusan Alimpijevic, genel menajer Nedim Yücel ve kulüp yönetim kurulu üyeleri Umut Tahir Güneş ile İbrahim Kemal Barış Dillioğlu katıldı. Oyuncular Beşiktaş için ter dökmekten büyük mutluluk duyacaklarını belirtirken, 37 yaşındaki Başantrenör Dusan Alimpijevic de "Burada olduğum için mutluyum, nerede olduğumun bilincindeyim. Bu bilinci tüm ekibimden ve oyuncularımdan isteyeceğim. Bununla ne kadar gurur duymamız gerektiğini onlara bütün sezon hatırlatacağım" diye konuştu.