Lazio’nun Gedson ısrarı

Corriere dello Sport'un haberine göre Lazio, takımın yıldızı Savic'in Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmesi üzerine arayışa girdi. Haberde teknik direktör Sarri'nin, Napoli forması giyen Zielinski'yi istediği ancak bu transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğundan bahsedildi. Lazio'nun, Gedson'u kadrosuna katmasının ekonomik olarak daha kolay olacağı vurgulandı. Kariyerine Benfica altyapısında başlayan 24 yaşındaki yıldız, sırasıyla Tottenham, G.Saray, Ç. Rize ve Beşiktaş formaları giydi. Gedson'un Beşiktaş'la 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.