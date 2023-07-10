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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sarri'den Gedson Fernandes'e kanca!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'e sürpriz bir talip çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 14:37
Tuğçe Erginkoç
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sarri'den Gedson Fernandes'e kanca!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde hareketli saatler yaşıyor. Siyah-beyazlıların geride bıraktığımız sezon öne çıkan isimlerinden olan Gedson Fernandes'e sürpriz bir talip çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sarri'den Gedson Fernandes'e kanca!

fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un Corriere dello Sport'tan aktardığı habere göre Lazio, takımın yıldızı Sergej Milinkovic-Savic'in Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmesi üzerine arayışa girdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sarri'den Gedson Fernandes'e kanca!

Haberde teknik direktör Sarri'nin, Milinkovic'in yerine Napoli forması giyen Zielinski'yi istediği ancak bu transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğundan bahsedildi.

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