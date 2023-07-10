BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Sarri'den Gedson Fernandes'e kanca!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde hareketli saatler yaşıyor. Siyah-beyazlıların geride bıraktığımız sezon öne çıkan isimlerinden olan Gedson Fernandes'e sürpriz bir talip çıktı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde hareketli saatler yaşıyor. Siyah-beyazlıların geride bıraktığımız sezon öne çıkan isimlerinden olan Gedson Fernandes'e sürpriz bir talip çıktı.
fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un Corriere dello Sport'tan aktardığı habere göre Lazio, takımın yıldızı Sergej Milinkovic-Savic'in Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmesi üzerine arayışa girdi.
Öte yandan Lazio'nun Beşiktaş forması giyen Portekizli yıldız Gedson Fernandes'i kadrosuna katmasının ekonomik olarak daha kolay olacağı vurgulandı.
GEDSON FERNANDES KİMDİR?
9 Ocak 1999 tarihinde Sao Tome'de dünyaya geldi. Kariyerine Benfica altyapısında başladı.
Sırasıyla Tottenham, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş formaları giydi. 24 yaşındaki Gedson, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.
Portekizli yıldızın Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...