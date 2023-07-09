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Halil Dervişoğlu Beşiktaş için İstanbul'da!

Beşiktaş’ın anlaştığı Halil Dervişoğlu İstanbul’a geldi. Siyah-beyazlılar Brentford’a 600 bin euro bonservis + bir sonraki satıştan %30 pay verecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Halil Dervişoğlu Beşiktaş için İstanbul'da!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında isim vererek Halil Dervişoğlu'nun transferini istediğini ifade etmişti. Siyah-beyazlılar 23 yaşındaki oyuncuyu dün İstanbul'a getirdi. Beşiktaş'ın gelecek sezon Brentford ile sözleşmesi sona erecek olan Halil için kulübüne 600 bin euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %30 hak verecek. Siyah-beyazlıların yaptığı sözleşmede ayrıca, yaklaşık 500 bin euro'luk başarı bonusları da olacağı ifade edildi. Halil Dervişoğlu'nun sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4 senelik sözleşmenin altına imza atacağı öğrenildi.

Halil Dervişoğlu kulüp kariyerinde toplam 180 maça çıkarken 56 gol attı, 31 de asist yaptı ve toplam 87 gole direkt katkı sağladı.

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