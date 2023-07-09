Halil Dervişoğlu Beşiktaş için İstanbul'da!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında isim vererek Halil Dervişoğlu'nun transferini istediğini ifade etmişti. Siyah-beyazlılar 23 yaşındaki oyuncuyu dün İstanbul'a getirdi. Beşiktaş'ın gelecek sezon Brentford ile sözleşmesi sona erecek olan Halil için kulübüne 600 bin euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %30 hak verecek. Siyah-beyazlıların yaptığı sözleşmede ayrıca, yaklaşık 500 bin euro'luk başarı bonusları da olacağı ifade edildi. Halil Dervişoğlu'nun sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4 senelik sözleşmenin altına imza atacağı öğrenildi.

Halil Dervişoğlu kulüp kariyerinde toplam 180 maça çıkarken 56 gol attı, 31 de asist yaptı ve toplam 87 gole direkt katkı sağladı.