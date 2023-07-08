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Beşiktaş’a git Kuzyaev!

Zenit’ten ayrılan 30 yaşındaki orta sahanın menajerinin oyuncusuna Beşiktaş’a gitmesini tavsiye ettiği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Beşiktaş’a git Kuzyaev!

Beşiktaş'ın uzun süredir renklerine katmak için uğraştığı Daler Kuzyaev'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların senelik 1.5 milyon euro'dan 4 senelik anlaşma teklif ettiği Rus orta sahanın menajeri Safonov'un, Kuzyaev'e "Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesin" tavsiyesinde bulunduğu iddia edildi. Rus basınının haberine göre menajer Safonov'un "Ben olsam yeni bir ligde kendimi denerdim. Beşiktaş çok seçkin bir kulüp. Önerdikleri para. Zenit'ten kazandığından da fazla. Ayrıca bu yeni bir meydan okuma" diyerek oyuncusunu Türkiye'ye gitmesi içir ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Siyah-beyazlıların bonservisi elinde olan Rus yıldıza, 4 senede ödenmek üzere 2 milyon euro'luk imza parası sözü + çeşitli bonuslar da verdiği öğrenildi.

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