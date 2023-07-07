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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'dan Yerry Mina hamlesi! Resmi teklif yapıldı

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılarda bu anlamda flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ın son olarak ise Kolombiyalı yıldız futbolcu Yerry Mina için resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 12:34
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'dan Yerry Mina hamlesi! Resmi teklif yapıldı

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'dan Yerry Mina hamlesi! Resmi teklif yapıldı

Siyah beyazlılar güçlü bir kadro kurarak gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'dan Yerry Mina hamlesi! Resmi teklif yapıldı

Bu anlamda Beşiktaş'ta gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'dan Yerry Mina hamlesi! Resmi teklif yapıldı

Siyah beyazlıların son olarak ise Everton ile sözleşmesi sona eren Kolombiyalı yıldız Yerry Mina ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'dan Yerry Mina hamlesi! Resmi teklif yapıldı

TWM'nin haberine göre Yerry Mina, Everton ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra yeni bir kulüp arıyor. Kolombiyalı stopere ise biri Arabistan'dan, diğeri Beşiktaş'tan olmak üzere birkaç ilginç teklif geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'dan Yerry Mina hamlesi! Resmi teklif yapıldı

Futbolcunun ise Avrupa'nın en iyi liglerinde oynamaya devam etmeyi planladığı belirtildi.

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