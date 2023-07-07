BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal'dan Yerry Mina hamlesi! Resmi teklif yapıldı

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah beyazlılar güçlü bir kadro kurarak gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak istiyor.
Bu anlamda Beşiktaş'ta gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.
Siyah beyazlıların son olarak ise Everton ile sözleşmesi sona eren Kolombiyalı yıldız Yerry Mina ile yakından ilgilendiği öğrenildi.
TWM'nin haberine göre Yerry Mina, Everton ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra yeni bir kulüp arıyor. Kolombiyalı stopere ise biri Arabistan'dan, diğeri Beşiktaş'tan olmak üzere birkaç ilginç teklif geldi.
Futbolcunun ise Avrupa'nın en iyi liglerinde oynamaya devam etmeyi planladığı belirtildi.