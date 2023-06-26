TRANSFER HABERİ: Beşiktaş golcüsünü Premier Lig'de buldu! Teklif yapıldı

Transfer harekatını sürdüren Beşiktaş, yeni sezon için forvet takviyesi yapacak.
Transfer harekatını sürdüren Beşiktaş, yeni sezon için forvet takviyesi yapacak.
Cenk Tosun'un sakatlanması ile planlamalarda değişikliğe giden siyah-beyazlılarda golcu harekatı ilk sıraya yerleşti.
Arayışlarını sürdüren kurmaylar listede birçok ismi barındırıyor.
Beşiktaş golcü transferini UEFA Konferans Ligi ön elemelerine yetiştirmek istiyor.
Kelechi Iheanacho bu listenin en üst sırasında bulunuyor.
Yönetim, Nijeryalı yıldızın transferi için harekete geçti.
Leicester City'nin Championship'e düşmesinden dolayı oyuncu, takımdan ayrılmak istiyor.
Beşiktaşlı kurmaylar 4,5 milyon euro kazanan golcü oyuncunun yıllık ücretinin 2 milyon euroluk kısmını karşılama teklifinde bulundu.
Leicester City ise bu teklifi beklemeye aldı.
Çünkü oyuncu ile sadece Beşiktaş ilgilenmiyor.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İngiliz basınından derlediği habere göre, Premier Lig'de Everton, Nottingham Forest ve lige yeni yükselen Burnley, oyuncuyu transfer listesinde bulunduruyor.
Manchester City'nin altyapısında yetişen yıldız isim 2017 yazında Leicester'a 27.7 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
26 yaşındaki santrforun sözleşmesi 2024 yazında sona erecek.
Nijeryalı futbolcu bu sezon Leicester City forması ile 5 gol ve 5 asist üretti.
Kelechi Iheanacho'nun bonservis değeri ise 18 milyon euro.