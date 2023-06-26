Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş golcüsünü Premier Lig'de buldu! Teklif yapıldı

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş golcüsünü Premier Lig'de buldu! Teklif yapıldı

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. İngiliz basını Premier Lig'in yıldız oyuncusunu siyah beyazlılara yazdı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 18:47 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 18:55
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş golcüsünü Premier Lig'de buldu! Teklif yapıldı

Transfer harekatını sürdüren Beşiktaş, yeni sezon için forvet takviyesi yapacak.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş golcüsünü Premier Lig'de buldu! Teklif yapıldı

Cenk Tosun'un sakatlanması ile planlamalarda değişikliğe giden siyah-beyazlılarda golcu harekatı ilk sıraya yerleşti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş golcüsünü Premier Lig'de buldu! Teklif yapıldı

Arayışlarını sürdüren kurmaylar listede birçok ismi barındırıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş golcüsünü Premier Lig'de buldu! Teklif yapıldı

Leicester City'nin Championship'e düşmesinden dolayı oyuncu, takımdan ayrılmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş golcüsünü Premier Lig'de buldu! Teklif yapıldı

Beşiktaşlı kurmaylar 4,5 milyon euro kazanan golcü oyuncunun yıllık ücretinin 2 milyon euroluk kısmını karşılama teklifinde bulundu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş golcüsünü Premier Lig'de buldu! Teklif yapıldı

Leicester City ise bu teklifi beklemeye aldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş golcüsünü Premier Lig'de buldu! Teklif yapıldı

Çünkü oyuncu ile sadece Beşiktaş ilgilenmiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş golcüsünü Premier Lig'de buldu! Teklif yapıldı

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İngiliz basınından derlediği habere göre, Premier Lig'de Everton, Nottingham Forest ve lige yeni yükselen Burnley, oyuncuyu transfer listesinde bulunduruyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş golcüsünü Premier Lig'de buldu! Teklif yapıldı

Manchester City'nin altyapısında yetişen yıldız isim 2017 yazında Leicester'a 27.7 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş golcüsünü Premier Lig'de buldu! Teklif yapıldı

26 yaşındaki santrforun sözleşmesi 2024 yazında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş golcüsünü Premier Lig'de buldu! Teklif yapıldı

Nijeryalı futbolcu bu sezon Leicester City forması ile 5 gol ve 5 asist üretti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş golcüsünü Premier Lig'de buldu! Teklif yapıldı

Kelechi Iheanacho'nun bonservis değeri ise 18 milyon euro.

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