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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Brezilya'dan yanıt geldi!

Son dakika transfer haberi: Yeni sezon kadro planlamasını yapan Beşiktaş'ta çalışmalar hız kazandı. Stoper hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlılara Brezilya'dan transfer yanıtı geldi. İşte detaylar... | BJK HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Brezilya'dan yanıt geldi!

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle iyi bir hava yakalayan Beşiktaş, Romain Saiss'in ayrılma ihtimali nedeniyle savunmasını kuvvetlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Brezilya'dan yanıt geldi!

Bu çerçevede siyah beyazlılar, Botafogo'nun stoperi Adryelson'u takımından resmen istedi. Brezilya basınından Sabah Gazetesi'nin Globo'dan derlediği haberine göre; Kartal, 4 milyon Euro teklifte bulundu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Brezilya'dan yanıt geldi!

Fakat Brezilya ekibi, bu öneriyi geri çevirip rakamın yükseltilmesini istedi.


TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Brezilya'dan yanıt geldi!

İKİ TALİBİ DAHA VAR

25 yaşındaki savunmacıya Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya ve Yunan temsilcisi Olympiakos'un da ilgisi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Brezilya'dan yanıt geldi!

Beşiktaş'ın teklifini ilettiği belirtilirken, Sambacı'ya talip olan diğer kulüplerin henüz bir girişimde bulunmadığı bildirildi. Adryelson, bu sezon 30 maça çıkarken 3 gol atma başarısı gösterdi. Brezilyalı stoperin 3 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

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