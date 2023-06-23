TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Brezilya'dan yanıt geldi!

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle iyi bir hava yakalayan Beşiktaş, Romain Saiss'in ayrılma ihtimali nedeniyle savunmasını kuvvetlendirmek istiyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle iyi bir hava yakalayan Beşiktaş, Romain Saiss'in ayrılma ihtimali nedeniyle savunmasını kuvvetlendirmek istiyor.
Bu çerçevede siyah beyazlılar, Botafogo'nun stoperi Adryelson'u takımından resmen istedi. Brezilya basınından Sabah Gazetesi'nin Globo'dan derlediği haberine göre; Kartal, 4 milyon Euro teklifte bulundu.
Fakat Brezilya ekibi, bu öneriyi geri çevirip rakamın yükseltilmesini istedi.