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Beka Beka sürprizi

Fransız Le Parisien gazetesi, Nice’te forma giyen 22 yaşındaki genç yıldız için siyahbeyazlıların kiralama teklifi yaptığını yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 06:50
Beka Beka sürprizi

Beşiktaş'ın yeni sezon transfer listesine yeni bir isim daha dahil oldu. Fransız Le Parisien gazetesinin haberine göre; Nice ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve geçtiğimiz yaz kadroya katılan Alexis Beka beka, bu transfer döneminde kendisini isteyen Beşiktaş'la görüşmelere başladı. Lokomotiv Moskova'dan yaklaşık 12 milyon euro karşılığında transfer olduktan sadece bir yıl sonra 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş'a gidebileceği iddi edildi. Haberde, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın Fransız takımıyla ciddi görüşmelere başladığı, taraflar arasındaki müzakerelerin olası bir kiralama etrafında ilerlediği belirtildi.

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Ön libero ve merkez orta saha dışında, stoper mevkiinde de görev yapabilen Beka Beka, profesyonel kulüp kariyerinde 83 resmi maçta görev yaptı. Bu periyotta 2 gol atan, 4 de asist yapan genç oyuncu toplam 6 gole direkt katkı sağladı.

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