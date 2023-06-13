Arjantinli yıldızı Beşiktaş'a önerdiler! Güneş onay verdi

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kanat oyuncusu için arayışlarına devam eden siyah-beyazlıların gündemine som olarak Çin'de Shanghai Port forması giyen Matias Vargas girdi.

Takvim'in haberine göre; daha önce Türkiye'de Adana Demirspor'da oynayan Vargas'ı menajerinin Beşiktaş'a önerdiği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in de Vargas'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

SÜPER LİG'İN ASİST KRALI

Sağ kanat, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen 26 yaşındaki futbolcu, 2021-22 sezonunda Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giydi.

Arjantinli futbolcu, Adana Demirspor'da oynadığı 38 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Yıldız oyuncu, yaptığı 13 asistle o sezon Süper Lig'in asist kralı olmayı başardı.

Bonservisi Espanyol'da bulunan başarılı futbolcu, Adana Demir macerasının ardından Shanghai Port'a transfer oldu. 2022 sezonunda 22 maçta 1 gol, 7 asist üreten Vargas, bu sezon ise 10 maçta 1 asistlik katkı yaptı. 6 milyon euro değer biçilen futbolcu, daha önce Deportivo ve Velez formalarını da terletti.