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Beşiktaş'ta Redmond bilmecesi!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesi sona eren Nathan Redmond'ın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. İngiliz yıldız kalmak istiyor ama eşi İngiltere’ye geri dönmek için bastırıyor. Menajeri ise Nathan Redmond’a Ada’dan teklifler olduğunu söyleyerek piyasa kızıştırıyor. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ta Redmond bilmecesi!

Sezonun son haftaları yaklaşırken yükselttiği formuyla herkesi kendine hayran bırakan Nathan Redmond konusu tam bir bilmeceye döndü. Beşiktaş, kiralık sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan oyuncuyu takımda tutmak isterken, Redmond'un eşinin İngiltere'ye dönmek istediği iddia ediliyor.

Beşiktaş'ın takımda tutmak istediği İngiliz kanat oyuncusuun durumuyla ilgili olarak, oyuncunun menajeri Simon Bayliff, Sports Digitale'e konuştu.

Simon Bayliff açıklamasında, "Premier League'den üç, Beşiktaş'tan da bir teklif var. Redmond, hepsini göz önünde bulundurarak tatile gitti. İstanbul'da geçirdiği zamanı ve Beşiktaş'ta oynamayı çok seviyordu. Yakında kararını verecek" ifadelerini kullandı. Redmond bu sezon siyah beyazlı formayla 28 karşılaşmada 6 gol, 6 asist üretti.

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