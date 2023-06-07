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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şampiyonlar Ligi'nden Cenk Tosun paylaşımı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabı, Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'un 7 yıl önce Benfica'ya attığı golü paylaştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 19:54 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 19:56
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şampiyonlar Ligi'nden Cenk Tosun paylaşımı!

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'la ilgili sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından, Cenk Tosun'un 2016'da oynanan Beşiktaş-Benfica maçında attığı golün videosunu yayınladı.

Söz konusu video, "Unforgettable Cenk Tosun moment" (Cenk Tosun'un unutulmaz anı) notuyla paylaşıldı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2016-17 sezonunda evinde Benfica'yı konuk etmişti. Siyah-beyazlılar ilk yarıyı 3-0 geride kapattığı maçı Cenk Tosun, Quaresma ve Aboubakar'ın golleriyle 3-3'e getirerek muhteşem bir geri dönüşe imza atmıştı.

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