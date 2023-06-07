BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şampiyonlar Ligi'nden Cenk Tosun paylaşımı!

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'la ilgili sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından, Cenk Tosun'un 2016'da oynanan Beşiktaş-Benfica maçında attığı golün videosunu yayınladı.
Söz konusu video, "Unforgettable Cenk Tosun moment" (Cenk Tosun'un unutulmaz anı) notuyla paylaşıldı.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2016-17 sezonunda evinde Benfica'yı konuk etmişti. Siyah-beyazlılar ilk yarıyı 3-0 geride kapattığı maçı Cenk Tosun, Quaresma ve Aboubakar'ın golleriyle 3-3'e getirerek muhteşem bir geri dönüşe imza atmıştı.
Unforgettable Cenk Tosun moment 🇹🇷#UCL pic.twitter.com/4nS7bHObbl— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 7, 2023