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Konyaspor bıletlerı satışta

Beşiktaş, 7 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta arabam. com Konyaspor ile karşılaşacak. Sezonun son maçına çıkacak olan siyah-beyazlı ekibin Konya karşılaşmasının bilet fiyatları şöyle: Kategori (1-8) 270-1540 TL, Kapalı üst 840 TL, VIP 3800- 4580 TL, Loca

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 06:50
Konyaspor bıletlerı satışta
Beşiktaş, 7 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta arabam. com Konyaspor ile karşılaşacak. Sezonun son maçına çıkacak olan siyah-beyazlı ekibin Konya karşılaşmasının bilet fiyatları şöyle: Kategori (1-8) 270-1540 TL, Kapalı üst 840 TL, VIP 3800- 4580 TL, Loca
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