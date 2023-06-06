Konyaspor bıletlerı satışta

Beşiktaş, 7 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta arabam. com Konyaspor ile karşılaşacak. Sezonun son maçına çıkacak olan siyah-beyazlı ekibin Konya karşılaşmasının bilet fiyatları şöyle: Kategori (1-8) 270-1540 TL, Kapalı üst 840 TL, VIP 3800- 4580 TL, Loca
Beşiktaş, 7 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta arabam. com Konyaspor ile karşılaşacak. Sezonun son maçına çıkacak olan siyah-beyazlı ekibin Konya karşılaşmasının bilet fiyatları şöyle: Kategori (1-8) 270-1540 TL, Kapalı üst 840 TL, VIP 3800- 4580 TL, Loca