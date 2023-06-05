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Gollerin efendisi

Çalıştırdığı takımlara oynattığı hücum futboluyla farkını ortaya koyan Güneş, Beşiktaş’ı da şahlandırdı. Neredeyse skor üretmeyen kimse kalmadı. Kartal’ın performansı parmak ısırttı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Gollerin efendisi
Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı 5-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in olumlu etkisi siyah-beyazlı oyuncuların gol istatistiklerine de yansıdı. Kasımpaşa engelini bir önceki hafta oynanan Adana Demirspor maçında galibiyeti getiren golleri atan Aboubakar, Gedson ve Cenk Tosun'un gol katkısıyla geçen siyah-beyazlı ekipte Tayfur ve Atiba da bu sezonki ilk gollerini kaydetti. Valerien Ismael döneminde skor katkısı vermekte güçlük çeken bazı siyah-beyazlı oyuncular, Güneş'in göreve gelmesinin ardından attıkları gollerle Beşiktaş'ın son dönemdeki çıkışında etkin rol oynadı. Bunların başında da Cenk Tosun geldi. Şenol Güneş öncesi forma giymekte zorluk çeken Cenk, tecrübeli teknik adamla büyük çıkış yakaladı. Ligde 15 golü bulunan tecrübeli oyuncu, sezonun Ismael'le birlikte geçen döneminde 1 gol atabilirken geri kalan 14 golünü Güneş'le birlikte görev aldığı dönemde kaydetti. Ligde oynanan son 3 haftada da rakiplerini boş geçmeyen Cenk; Antalyaspor, Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarında attığı gollerle 9 puana direkt katkı verdi.
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