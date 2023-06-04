Acımasız Kartal

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, rakibini 5-2 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 20'de Gedson, 30'da Cenk Tosun, 49'da Aboubakar, 79'da Tayfur ve uzatma dakikalarında penaltıdan Atiba kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 62'de Aytaç Kara ve 86'da Ryan Donk'tan geldi. Beşiktaş'ta Masuaku sarı kart gördü ve Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.



GÖZLER DERBİDE

Beşiktaş, dün akşam aldığı bu galibiyetin ardından puanını 77'ye yükseltti ve maç fazlasıyla da olsa ezeli rakibi F.Bahçe'yi yakaladı. Siyahbeyazlılarda şimdi gözler bu akşam oynanacak G.Saray- F.Bahçe karşılaşmasına çevrildi. Sarı-lacivertli ekibin derbide mağlup olması durumunda, Beşiktaş da son hafta oynayacağı Konyaspor maçını kazanırsa; rakibine karşı ikili averajda üstün olduğu için sezonu ikinci sırada tamamlayacak.