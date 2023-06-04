Gedson resitali devam ediyor

Beşıktaş'ın başarılı ismi Gedson Fernandes, Kasımpaşa karşısında da başarılı futbolunu sürdürdü. Orta sahada ileri geri bir lokomotif gibi çalışan Portekizli bununla birlikte skora da katkı yapmayı başardı. Gedson, 20. dakikada takımının ilk golünü kaydeden isimdi. ABOUBAKAR'IN getirdiği topu bir anda önünde bulan Gedson golü atmakta zorlanmadı. Ayrıca Tayfur Bingol'ün golünün asistini yapan isimdi. Gedson böylece son iki maçta 2 gol, 1 asistlik skor üretti. Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 2 gol, 5 asiste ulaşmayı başardı.



Gedson Fernandes, kariyerinde ilk kez üst üste iki lig (Adana Demir/ Kasımpaşa) maçında gol sevinci yaşadı.