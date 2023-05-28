TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Atiba'nın yerine Geoffrey Kondogbia hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta 2013-14 sezonu başında transfer edilen ve 10 yıldır siyah beyazlı formayı başarılı bir şekilde terleten 40 yaşındaki Atiba Hutchinson sezonun sona ermesinin ardından takıma veda edecek.
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta 2013-14 sezonu başında transfer edilen ve 10 yıldır siyah beyazlı formayı başarılı bir şekilde terleten 40 yaşındaki Atiba Hutchinson sezonun sona ermesinin ardından takıma veda edecek.
Gösterdiği performansla ve sahadaki duruşuyla Türkiye'de iz bırakan Atiba Hutchinson için görkemli bir vedaya hazırlanan Beşiktaş, bu bölge için flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Orfa Afrikalı yıldız isim Geoffrey Kondogbia için pazarlıklara başladı.
Yılda 4 milyon Euro kazanan önlibero için Beşiktaş oyuncuya 2 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif iletmeye hazırlanıyor.
Bu sezon Atletico Madrid formasını terleten 30 yaşındaki futbolcunun forma şansı bulmakta zorlandığı ve Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
Bu anlamda futbolcunun transferi Beşiktaş camiasında merakla takip ediliyor.