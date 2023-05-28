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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Atiba'nın yerine Geoffrey Kondogbia hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş sezon sonunda Atiba Hutchinson ile vedalaşmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılarda tecrübeli ön libero'nun yerine gündeme flaş bir isim geldi. Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldız oyuncu Geoffrey Kondogbia ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 18:29
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Atiba'nın yerine Geoffrey Kondogbia hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta 2013-14 sezonu başında transfer edilen ve 10 yıldır siyah beyazlı formayı başarılı bir şekilde terleten 40 yaşındaki Atiba Hutchinson sezonun sona ermesinin ardından takıma veda edecek.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Atiba'nın yerine Geoffrey Kondogbia hamlesi!

Gösterdiği performansla ve sahadaki duruşuyla Türkiye'de iz bırakan Atiba Hutchinson için görkemli bir vedaya hazırlanan Beşiktaş, bu bölge için flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Atiba'nın yerine Geoffrey Kondogbia hamlesi!

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Orfa Afrikalı yıldız isim Geoffrey Kondogbia için pazarlıklara başladı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Atiba'nın yerine Geoffrey Kondogbia hamlesi!

Yılda 4 milyon Euro kazanan önlibero için Beşiktaş oyuncuya 2 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif iletmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Atiba'nın yerine Geoffrey Kondogbia hamlesi!

Bu sezon Atletico Madrid formasını terleten 30 yaşındaki futbolcunun forma şansı bulmakta zorlandığı ve Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Atiba'nın yerine Geoffrey Kondogbia hamlesi!

Bu anlamda futbolcunun transferi Beşiktaş camiasında merakla takip ediliyor.

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