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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Guilavogui atağı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın Josuha Guilavogui ile transferde yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:56
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Guilavogui atağı!
Beşiktaş için Fransa'dan bir transfer iddiası geldi. L'Equipe'te yer alan habere göre, siyah-beyazlı kulüp Wolfsburg forması giyen Josuha Guilavogui ile ilgileniyor. 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi tamamlamasının ardından sezon sonunda takımdan ayrılacağı belirtildi. Orta sahada görev yapan Guilavogui'ye Türkiye'den A. Demirspor'un da ilgisinin olduğu kaydedildi. Öte yandan bazı Suudi Arabistan ve Körfez ekiplerinin de 32 yaşındaki futbolcu için şimdiden temaslara başladığı ifade edildi. Stoperde de görev yapabilen Guilavogui, bu sezon Wolfsburg'da 24 maçta sahaya çıktı ve 1 gol attı.
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