TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Guilavogui atağı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın Josuha Guilavogui ile transferde yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:56
Beşiktaş içinFransa'danbir transfer iddiası geldi. L'Equipe'te yeralan habere göre, siyah-beyazlı kulüpWolfsburg forması giyen Josuha Guilavoguiile ilgileniyor. 32 yaşındaki futbolcununsözleşmesi tamamlamasınınardından sezon sonunda takımdanayrılacağı belirtildi. Orta sahada görevyapan Guilavogui'ye Türkiye'den A. Demirspor'unda ilgisininolduğu kaydedildi.Öte yandan bazı Suudi Arabistanve Körfez ekiplerinin de 32 yaşındakifutbolcu için şimdidentemaslara başladığı ifadeedildi. Stoperde de görev yapabilenGuilavogui, bu sezonWolfsburg'da 24 maçta sahayaçıktı ve 1 gol attı.