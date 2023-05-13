Campbell’ın Alli şaşkınlığı

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve Sky Sports yorumcusu Kevin Campbell'dan Dele Alli'nin Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt geldi. Campbell, Başkan Çebi'nin İngiliz oyuncu için "Bedelsiz olarak gelirse ona kapımız açık olur" açıklamasına istinaden, "Neler olup bittiğini çok net bilmiyorum. Ama bana göre bunun bir anlamı yok. Şu anda senin için yeterince iyi değil, bu yüzden onu geri gönderiyorsun. Ama yaz aylarında onunla ücretsiz olarak sözleşme mi imzalayacaksın? Bunun hiçbir anlamı yok" yorumunu yaptı
Trabzonspor'un eski futbolcusu ve Sky Sports yorumcusu Kevin Campbell'dan Dele Alli'nin Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt geldi. Campbell, Başkan Çebi'nin İngiliz oyuncu için "Bedelsiz olarak gelirse ona kapımız açık olur" açıklamasına istinaden, "Neler olup bittiğini çok net bilmiyorum. Ama bana göre bunun bir anlamı yok. Şu anda senin için yeterince iyi değil, bu yüzden onu geri gönderiyorsun. Ama yaz aylarında onunla ücretsiz olarak sözleşme mi imzalayacaksın? Bunun hiçbir anlamı yok" yorumunu yaptı