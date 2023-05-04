C planı Alexander Djiku

Beşiktaş'ta stoper adayları arasına dahil edilen isimlerden biri de Alexander Djiku oldu. Savunmasını güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlılar, Fransa Ligi ekiplerinden Strasbourg'da forma giyen Alexander Djiku ile ilk teması kurdu. Yönetimin 28 yaşındaki Ganalı yıldızın menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve olumlu yanıt alındığı belirtildi. Tecrübeli futbolcuya Fransa ve İtalya'dan da teklifler var. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Djiku'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu sezon 29 maçta görev alan Djiku 1 gol atarken 1 de asiste imza attı.