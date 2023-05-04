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Barrios operasyonu

Beşiktaş, 29 yaşındaki yıldız için Zenit ile görüşmelere başladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Barrios operasyonu
Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Josef de Souza'nın takımdan ayrılmasının ardından orta saha arayışlarına başlayan Beşiktaş rotasını Rusya'ya çevirdi. Siyah-beyazlı kulüp orta saha transferi için Zenit forması giyen Wilmar Barrios ile ilgileniyor. Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki Barrios'un transferini öncelik olarak belirlediği aktarıldı. Zenit ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Wilmar Barrios'un güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Rus ekibinde bu sezon 26 maçta sahaya çıkan Barrios, 1 gol attı ve 2 assit yaptı.
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