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Beşiktaş'tan flaş derbi paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş'tan çarpıcı bir sosyal medya paylaşımı geldi. Siyah-beyazlılar mesajda sarı-kırmızılı ekibe karşı Vodafone Park'taki galibiyetlerine göndermede bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 22:50 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 23:15
Beşiktaş'tan flaş derbi paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ezeli rakibi GalatasarayRomain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar'ın golleriyle 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından siyah-beyazlılar sosyal medya hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

"8-9 senedir…" notuyla yapılan paylaşımda Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı kendi sahasındaki galibiyetlerine atıfta bulunuldu.

2016 yılında açılan Vodafone Park'ta Beşiktaş, Galatasaray'a karşı oynadığı 7 maçın 6'sını kazanırken, 1 maç da berabere bitti.

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