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Beşiktaş - Galatasaray derbisi için iki başkan da kesenin ağzını açtı!

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş dev derbide Galatasaray'ı konuk edecek. Kritik mücadele Süper Lig'de şampiyonluk yarışı anlamında büyük önem arz ediyor. Mücadele öncesinde ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek derbiye özel kesenin ağzını açtılar. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Beşiktaş - Galatasaray derbisi için iki başkan da kesenin ağzını açtı

Süper Lig'de son düzlüğe girilirken, belki de şampiyonluk yarışının kırılma noktası olacak Beşiktaş-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Sabah'ta yer alan habere göre Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak zorlu mücadele için iki kulübün yönetimi, galibiyet yolunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi için iki başkan da kesenin ağzını açtı!

Lideri yenerek zirvede işleri iyice karıştırmayı hedefleyen Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, 3 puanın alınması halinde verilecek ödülü belirledi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi için iki başkan da kesenin ağzını açtı

Siyah-beyazlılar, sezon başında 75 bin TL olarak belirlenen derbi galibiyetine verilen primi Fenerbahçe maçında 100 bin TL'ye çıkarmıştı. Çebi ve kurmaylarının, bu kez primi ikiye katlayarak adam başı 150 bin TL olarak belirlediği öğrenildi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi için iki başkan da kesenin ağzını açtı

Galatasaray cephesinde de yönetim kesenin ağzını açtı. Bu müsabakaya şampiyonluk maçı gözüyle bakan sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, takıma haber göndererek galibiyet halinde toplam 10 milyon TL'lik primin takıma dağıtılacağını bildirdi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi için iki başkan da kesenin ağzını açtı

Yönetim daha önce Fenerbahçe derbisinde de aynı primi vermişti.

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