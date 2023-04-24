Haberler Beşiktaş Pepe Porto'yla olan sözleşmesini uzattı

Pepe Porto'yla olan sözleşmesini uzattı

Son dakika transfer haberleri... Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Portekizli defans oyuncusu Pepe, kulübü Porto ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. 40 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesi, kulüp müzesinde saklanacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 11:41
Pepe Porto'yla olan sözleşmesini uzattı

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Porto, 40 yaşındaki savunma oyuncusu Pepe'nin sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Jorge Nuno Pinto da Costa'nın bir yıllık kontrat uzatma teklifini kabul eden Portekizli yıldız oyuncunun, sözleşmeyi imzaladığı belirtildi. Pepe'nin imzaladığı sözleşmenin kulüp müzesinde saklanacağı da vurgulandı.

Porto'da 2004-2007 sezonlarının ardından ikinci dönemini geçiren Pepe, bu sezon tüm kulvarlarda 28 karşılaşmada görev aldı.

Portekiz Milli Takımı'nda 2016'da Avrupa şampiyonluğu yaşayan Pepe, milli formayla 133 maçta 8 gol attı. Deneyimli futbolcu, 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'ta da forma giymişti.

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