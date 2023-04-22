Ümraniyespor Beşiktaş maçı CANLI | Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Küme düşme hattından kurtulmak isteyen Ümraniyespor puan ya da puanlar almak, Şenol Güneş'le birlikte iyi bir grafik yakalayan Beşiktaş da formunu sürdürmek istiyor.

Bu zorlu karşılaşmada 11'ler belli oldu.

Ümraniyespor - Beşiktaş maçı 11'leri:

Ümraniyespor: Orkun, Onur, Sackey, Glumac, Popov, Kartal, Avonou, Oğuz, Kayode, Geraldo, Umut Nayir

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih, Redmond, Cenk, Aboubakar

ÜMRANİYESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Beşiktaş maçı 22 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

9 KARŞILAŞMADA 1 MAĞLUBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda hanesine 59 puan yazdırdı. Siyah-beyazlılar, Ümraniyespor'a üstünlük kurarak son 8 maçta biri hükmen olmak üzere 7. galibiyetini almaya çalışacak. Siyah-beyazlılar, ligdeki son 9 maçında sadece 1 kez mağlup olurken, bu periyotta (biri hükmen olmak üzere) 6 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti ve 20 puan topladı.

Ümraniyesor ise oynadığı son 11 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. bugüne kadar yaptığı maçların 5'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 15'ini kaybeden Ümraniyespor haftaya 23 puanla 18. sırada girdi. Beşiktaş, ilk yarıdaki maçta Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti.