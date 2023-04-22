BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan o isme övgü! "Mutlaka kalmalı"

SİNAN VARDAR - TRANSFER RİSKTİR
Beşiktaş'ta sezonun bitmesine az bir süre kala transferde hareketli günler yaşıyor. Takımda hangi futbolcuların gelip, kimlerin kalacağı konusunda yönetim ve Şenol Güneş hummalı bir çalışmanın içerisindeler...
SİNAN VARDAR - TRANSFER RİSKTİR
Beşiktaş'ta sezonun bitmesine az bir süre kala transferde hareketli günler yaşıyor. Takımda hangi futbolcuların gelip, kimlerin kalacağı konusunda yönetim ve Şenol Güneş hummalı bir çalışmanın içerisindeler...
Gelecek sezon için şimdiden planlamanın yapılması çok önemli bir ayrıntı. Tabii ki Şenol Güneş'in tecrübesi de çok önemli bir ayrıntı. Gedson, Saiss, Rosier, Ersin gibi oyunculara transfer teklifleri geldiği konuşuluyor.
Kulübün bu teklifleri olumlu ve olumsuz yönde iyi değerlendirmesi de önemli bir ayrıntı olacak. Beşiktaş'ın son Trabzon maçında defoları ortaya çıktı. Mert Günok'un kaledeki formu Beşiktaş'ın yine en büyük artısı olacak.
Stoper, ön libero ve forvette takviye Beşiktaş'ın olmazsa olmazı ama Nathan Redmond takımda mutlaka kalmalı.
Transfer her zaman risktir ama Beşiktaş'ın gelecek sezonun yapılanmasını arkandan yapması, son ana bırakmaması beni yeni sezon için ümitlendirdi.