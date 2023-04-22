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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan o isme övgü! "Mutlaka kalmalı"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de bu sezon zirve yarışının gerisinde kalan Beşiktaş, gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başladı. Fotomaç Gazetesi yazaru Sinan Vardar, siyah-beyazlıları değerlendirirken o isme dikkat çekti. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 09:30
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan o isme övgü! "Mutlaka kalmalı"

SİNAN VARDAR - TRANSFER RİSKTİR

Beşiktaş'ta sezonun bitmesine az bir süre kala transferde hareketli günler yaşıyor. Takımda hangi futbolcuların gelip, kimlerin kalacağı konusunda yönetim ve Şenol Güneş hummalı bir çalışmanın içerisindeler...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan o isme övgü! "Mutlaka kalmalı"

Gelecek sezon için şimdiden planlamanın yapılması çok önemli bir ayrıntı. Tabii ki Şenol Güneş'in tecrübesi de çok önemli bir ayrıntı. Gedson, Saiss, Rosier, Ersin gibi oyunculara transfer teklifleri geldiği konuşuluyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan o isme övgü! "Mutlaka kalmalı"

Kulübün bu teklifleri olumlu ve olumsuz yönde iyi değerlendirmesi de önemli bir ayrıntı olacak. Beşiktaş'ın son Trabzon maçında defoları ortaya çıktı. Mert Günok'un kaledeki formu Beşiktaş'ın yine en büyük artısı olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan o isme övgü! "Mutlaka kalmalı"

Stoper, ön libero ve forvette takviye Beşiktaş'ın olmazsa olmazı ama Nathan Redmond takımda mutlaka kalmalı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan o isme övgü! "Mutlaka kalmalı"

Transfer her zaman risktir ama Beşiktaş'ın gelecek sezonun yapılanmasını arkandan yapması, son ana bırakmaması beni yeni sezon için ümitlendirdi.

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