BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Kartal'dan Tresor sürprizi!

ŞENOL GÜNEŞ 4 ANA ÖZELLİK İSTEDİ

Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile de fikir alışverişinde bulunan Güneş, aradığı 10 numaranın özelliklerini şöyle sıraladı:

- Ceza sahası dışından şut çekebilme yeteneği olsun. Geriye çekilen ya da kanatlara açılan bir 10 numara olmasın.

- Serbest atışları kullanabilsin.

- Oyunu üçüncü bölgede kursun.

- Bu dört şartı ön plana çıkartan Şenol Güneş'in önüne birçok isim konulurken, başarılı teknik adamın Genk'te forma giyen Tresor için 'onay' verdiği, yönetimin de Belçika ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunulacağı belirtildi.