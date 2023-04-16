Sezonu kapattı

Dele Alli, sezonu kapattığını duyurdu. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Alli, "Ameliyatım başarılı geçti. Ancak ne yazık ki benim için bu sezonun sonuna geldik" dedi. Kendisine gösterilen sevgi için tüm Beşiktaşlılara teşekkür eden Dele Alli, "Benim için sezon bitti. Sosyalleşmelere biraz ara vereceğim. Hazır olduğumda geri döneceğim. Yakında görüşürüz" değerlendirmesinde bulundu.
Dele Alli, sezonu kapattığını duyurdu. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Alli, "Ameliyatım başarılı geçti. Ancak ne yazık ki benim için bu sezonun sonuna geldik" dedi. Kendisine gösterilen sevgi için tüm Beşiktaşlılara teşekkür eden Dele Alli, "Benim için sezon bitti. Sosyalleşmelere biraz ara vereceğim. Hazır olduğumda geri döneceğim. Yakında görüşürüz" değerlendirmesinde bulundu.