Saiss yine 11’de

Güneş, Trabzon maçı öncesi kafasındaki ilk 11'i belirledi. Deneyimli hoca, savunma kurgusunu bozmayı düşünmüyor. Yeniden 11'e dönen Saiss, Giresun karşısında olduğu gibi Trabzon maçında ilk 11'de yer alacak. Güneş, bu maçta sergilenecek performansa göre yeni sezonun yol haritasını çizecek.
Güneş, Trabzon maçı öncesi kafasındaki ilk 11'i belirledi. Deneyimli hoca, savunma kurgusunu bozmayı düşünmüyor. Yeniden 11'e dönen Saiss, Giresun karşısında olduğu gibi Trabzon maçında ilk 11'de yer alacak. Güneş, bu maçta sergilenecek performansa göre yeni sezonun yol haritasını çizecek.