Haberler Beşiktaş Hazırlıklar tamam

Hazırlıklar tamam

Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, maç öncesi son antrenmanını yaparak hazırlıklarına tamamladı. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor karşılaşmasının taktik çalışmalarını gerçekleştirdi. Antrenman şut denemleri ile sona erdi. Oyuncuların keyifli olması gözlerden kaçmadı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 06:50
Hazırlıklar tamam
Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, maç öncesi son antrenmanını yaparak hazırlıklarına tamamladı. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor karşılaşmasının taktik çalışmalarını gerçekleştirdi. Antrenman şut denemleri ile sona erdi. Oyuncuların keyifli olması gözlerden kaçmadı
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