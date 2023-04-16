Hazırlıklar tamam

Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, maç öncesi son antrenmanını yaparak hazırlıklarına tamamladı. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor karşılaşmasının taktik çalışmalarını gerçekleştirdi. Antrenman şut denemleri ile sona erdi. Oyuncuların keyifli olması gözlerden kaçmadı
Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, maç öncesi son antrenmanını yaparak hazırlıklarına tamamladı. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor karşılaşmasının taktik çalışmalarını gerçekleştirdi. Antrenman şut denemleri ile sona erdi. Oyuncuların keyifli olması gözlerden kaçmadı