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Beşiktaş kafilesi Trabzon'da

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Siyah beyazlılar zorlu müsabaka için Trabzon’a geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 18:40
Beşiktaş kafilesi Trabzon'da
Beşiktaş, Trabzonspor ile yarın deplasmanda oynayacağı müsabaka için havayoluyla Trabzon'a geldi.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın Medical Park Stadyumu'nda karşılaşacak. Teknik direktör Şenol Güneş, 22 futbolcu, teknik ekip ve yöneticilerden oluşan Beşiktaş kafilesi, saat 17.30 sıralarında hava yoluyla Trabzon'a geldi. Havalimanı çıkışında bekleyen bir taraftar, teknik direktör Şenol Güneş ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Siyah beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç'ın dışında Atiba Hutchinson ve Amir Hadziahmetovic de kafilede yer almadı.

Beşiktaş kafilesi, havalimanında kendilerini bekleyen otobüse binerek kamp yapacakları otele doğru hareket etti.
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