Marca: Futbol bunun içindir

Atletico Madrid'le oynanan yardım maçı İspanyol basınında geniş yankı buldu. Marca gazetesi, "Karşılaşmanın amacı önemliydi. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından depremzedelere yardım edildi. Futbol bunun içindir" yorumunu yaptı. Mundo Deportivo'de ise "Atletico Madrid sahada kaybetti ama Türk halkının takdirini ve sevgisini kazandı" yorumu yer aldı.
Atletico Madrid'le oynanan yardım maçı İspanyol basınında geniş yankı buldu. Marca gazetesi, "Karşılaşmanın amacı önemliydi. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından depremzedelere yardım edildi. Futbol bunun içindir" yorumunu yaptı. Mundo Deportivo'de ise "Atletico Madrid sahada kaybetti ama Türk halkının takdirini ve sevgisini kazandı" yorumu yer aldı.