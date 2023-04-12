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BEŞİKTAŞ ATLETICO MADRID MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen, asrın felaketi depremin yaralarını sarmak amacıyla Beşiktaş, İspanya La Liga devi Atletico Madrid ile yardım maçında karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak müsabakanın tüm gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 12:09 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 12:30
BEŞİKTAŞ ATLETICO MADRID MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Beşiktaş, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremden etkilenen vatandaşlar için yardım maçı organize edileceğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ - ATLETICO MADRID MAÇI CANLI İZLE 📺

BEŞİKTAŞ-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş'ın sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacağı maç 12 Nisan Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele, NTV ve Star TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Beşiktaşımız, 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atletico Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaşacaktır.

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