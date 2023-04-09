Haberler Beşiktaş Taraftar akın edecek

Taraftar akın edecek

Geçen haftaki Fenerbahçe galibiyetiyle taraftarını mest eden siyah beyazlı takım için bugün Vodafone Park'ın tıklım tıklım dolması bekleniyor. Beşiktaşlı taraftarların, Kara Kartal'a destek için pankartlar hazırladıkları hatta özel bir koreografi şovu organiz e ettikleri belirtildi. Biletler büyük ölçüde tükendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 06:50
Taraftar akın edecek
Geçen haftaki Fenerbahçe galibiyetiyle taraftarını mest eden siyah beyazlı takım için bugün Vodafone Park'ın tıklım tıklım dolması bekleniyor. Beşiktaşlı taraftarların, Kara Kartal'a destek için pankartlar hazırladıkları hatta özel bir koreografi şovu organiz e ettikleri belirtildi. Biletler büyük ölçüde tükendi.
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