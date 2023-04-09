Taraftar akın edecek

Geçen haftaki Fenerbahçe galibiyetiyle taraftarını mest eden siyah beyazlı takım için bugün Vodafone Park'ın tıklım tıklım dolması bekleniyor. Beşiktaşlı taraftarların, Kara Kartal'a destek için pankartlar hazırladıkları hatta özel bir koreografi şovu organiz e ettikleri belirtildi. Biletler büyük ölçüde tükendi.
Geçen haftaki Fenerbahçe galibiyetiyle taraftarını mest eden siyah beyazlı takım için bugün Vodafone Park'ın tıklım tıklım dolması bekleniyor. Beşiktaşlı taraftarların, Kara Kartal'a destek için pankartlar hazırladıkları hatta özel bir koreografi şovu organiz e ettikleri belirtildi. Biletler büyük ölçüde tükendi.