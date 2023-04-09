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Beşiktaş seriyi 5'lemek istiyor! İşte Şenol Güneş'in Giresunspor maçı 11'i...

Beşiktaş, Süper Lig'de Giresunspor'u ağırlıyor. Siyah beyazlılar sahadan mutlak 3 puanla ayrılarak önemli bir seri yakalamak istiyor. Mücadele öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i ise büyük merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 06:50
Beşiktaş seriyi 5'lemek istiyor! İşte Şenol Güneş'in Giresunspor maçı 11'i...

Beşıktaş, Süper Lig'in 28. haftasında bugün Giresunspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde oynadığı son maçta Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde eden Beşiktaş bu maçı da mutlak galibiyetle bitirip seriyi sürdürmek amacında. Beşiktaş mücadeleyi kazanması halinde bu sezon ikinci kez 5 maçlık galibiyet serisine ulaşacak. Siyah-beyazlı ekip, maça savunma hattında iki oyuncusundan yoksun çıkacak. Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve sezonun geri kalanında görev yapması beklenmeyen Tayyip Talha Sanuç'tan faydalanamayacak. Tayyip'in sakatlanmasının ardından oyuna giren ve ikinci yarıda Enner Valencia'ya yaptığı faulle penaltıya sebep olup, kırmızı kart gören Welinton da cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.


İKİ İSİM SINIRDA


Beşıktaş'ta Cenk ile Amir, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, Giresunspor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 29. haftasındaki Trabzon mücadelesinde görev yapamayacak. Şenol Güneş'in iki ismi dikkatli olmaları için uyardığı belirtildi.


YA SAISS NE NECİP


Teknik direktör Şenol Güneş stoperdeki sıkıntıyı kafasında çözdü. Usta hocanın sakat olan Tayyip Talha ve cezalı olan Welinton'un yokluğunda stoperde Omar Colley'in yanında Romain Saiss ve Necip Uysal ikilisinden birini oynatması bekleniyor.


KARAOĞLAN KARAOĞLAN IILE 3 KEZ YEN LE 3 KEZ YENİLDİ


Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, siyah beyazlı takımın daha önce 5 maçını yönetti. Beşiktaş bunların 3'ünü kaybedip birer kez de beraberlik ve galibiyet aldı. Sakarya bölgesi hakemi olan Karaoğlan ayrıca Beşiktaş'a 14, rakiplerine ise 12 kez sarı kart verdi.

BEŞİKTAŞ-GİRESUNSPOR MUHTEMEL 11'LER:


Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Gedson, Ghezzal, Redmond, Cenk, Aboubakar

Giresunspor: Onurcan, Alexis Perez, Alper, Ramon Arias, Hayrullah, Eguskiza, Savicevic, Murat Cem, Serginho, Bajic, Kuwas

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