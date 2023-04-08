Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Miha Zajc operasyonu!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Miha Zajc operasyonu!

Beşiktaş bir yandan Gaziantep FK'den kiraladığı Alexandru Maxim'in bonservisini almak için girişimlerini sürdürürken, bir yandan da listede yer alan diğer isimler için harekete geçmeye başladı. Bu doğrultuda da listenin başında Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Slovak yıldız var. İşte haberin ayrıntıları... | Bjk spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Miha Zajc operasyonu!

Beşiktaş'ta gözler yeni sezonda orta sahaya yapılacak olan takviyeye çevrildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Miha Zajc operasyonu!

Siyah-beyazlıların devre arasında Gaziantep FK'dan kiraladığı Maxim'in geleceği merak konusu. Antep cephesi, oyuncunun bonservis bedeli için kapıyı 5 milyon euro'dan açarken bu rakam siyah-beyazlılar tarafından fazla bulundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Miha Zajc operasyonu!

32 yaşındaki oyuncu için böyle bir yatırım yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, bir yandan da F.Bahçe ile sözleşmesi sona erecek Miha Zajc'ı yakından takip ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Miha Zajc operasyonu!

Sarı-lacivertlilerle kontrat görüşmelerini sürdüren Zajc'ın İtalya'dan da talipleri bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Miha Zajc operasyonu!

Beşiktaş yönetimi, 28 yaşındaki Zajc'ın F.Bahçe ile olan görüşmelerine göre oyuncunun menajerine resmi teklifte bulunacak.

DİĞER
Beşiktaş - Atletico Madrid ile dostluk karşılaşmasına çıkıyor! Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Yasemin Özilhan'ın son fotoğrafı kaynanası Emine Özilhan'ı çok kızdırdı! İzzet Özilhan'a...
Championship'ten F.Bahçe'ye geliyor! Transferi böyle duyurdular
G.Saray'da Wanda Nara krizi! Icardi ve ayrılık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan flaş teklif! İşte verilen cevap
TFF'ye çağrı! "Mutlaka talimat yazılmalı"
Kars Sarıkamış TOKİ canlı izle 8 Nisan
Ankara Haymana TOKİ kazananlar isim listesi
Ankara Haymana TOKİ canlı izle 8 Nisan
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Premier Lig'e ilk yükselen takım Burnley! Premier Lig'e ilk yükselen takım Burnley! 00:08
Premier Lig'e ilk yükselen takım Burnley! Premier Lig'e ilk yükselen takım Burnley! 00:08
UEFA'dan Juan Mata'ya danışma görevi! UEFA'dan Juan Mata'ya danışma görevi! 00:01
Milan evinde Empoli'ye takıldı! Milan evinde Empoli'ye takıldı! 00:01
UEFA'dan Juan Mata'ya danışma görevi! UEFA'dan Juan Mata'ya danışma görevi! 00:01
Milan evinde Empoli'ye takıldı! Milan evinde Empoli'ye takıldı! 23:56
Daha Eski
F.Bahçe'de sürpriz ayrılıklar! 3 isme veda F.Bahçe'de sürpriz ayrılıklar! 3 isme veda 23:27
G.Saray'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması! G.Saray'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması! 23:27
Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı 23:27
Konya'da kazanan çıkmadı! Konya'da kazanan çıkmadı! 23:27
Icardi PFDK'ya sevk edildi Icardi PFDK'ya sevk edildi 23:27
G.Saray dünya yıldızının peşini bırakmıyor! G.Saray dünya yıldızının peşini bırakmıyor! 23:27