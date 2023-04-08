BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Miha Zajc operasyonu!

Beşiktaş'ta gözler yeni sezonda orta sahaya yapılacak olan takviyeye çevrildi.
Beşiktaş'ta gözler yeni sezonda orta sahaya yapılacak olan takviyeye çevrildi.
Siyah-beyazlıların devre arasında Gaziantep FK'dan kiraladığı Maxim'in geleceği merak konusu. Antep cephesi, oyuncunun bonservis bedeli için kapıyı 5 milyon euro'dan açarken bu rakam siyah-beyazlılar tarafından fazla bulundu.
32 yaşındaki oyuncu için böyle bir yatırım yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, bir yandan da F.Bahçe ile sözleşmesi sona erecek Miha Zajc'ı yakından takip ediyor.
Sarı-lacivertlilerle kontrat görüşmelerini sürdüren Zajc'ın İtalya'dan da talipleri bulunuyor.
Beşiktaş yönetimi, 28 yaşındaki Zajc'ın F.Bahçe ile olan görüşmelerine göre oyuncunun menajerine resmi teklifte bulunacak.