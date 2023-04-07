Turgay Demir'den TFF'ye çağrı! "Mutlaka talimat yazılmalı"

TURGAY DEMİR - ÜÇ BÜYÜKLER İÇTİHAT DİNLEMEZDİ

Yine bir Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ve biz yine "Ne maçtı ama" tadında bir kapışma izledik. Hakikatten ne maçtı ama! Fenerbahçe tartışmalı penaltıyla öne geçti, haksız penaltı gol oldu, ardından haklısı gol olmadı, kırmızı çıktı, karşı karşıya kaçtı derken şemsiye bir anda ters döndü. Derbiye damga vuran adam Redmond oldu kuşkusuz. Üç asisti, bir golü zaten her şeyi anlatıyor ama bu icraatları yaparken ortaya koyduğu kaliteli görüntü ayrı bir güzellikti. 60 metre, güçlü deparla birlikte top sürdü, top ayağından bir milim ayrılmadı, sola ya da sağa sapmadı. Böyle bir yıldızı var Beşiktaş'ın ve sonunda kendine geldi galiba. O zaman ne diyelim, hoş geldin Nathan...