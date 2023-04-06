Haberler Beşiktaş Dana Evans ile sözleşme yeniledi

Dana Evans ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, sezon başında kadroya dahil edilen ve normal sezonu sayı lideri olarak tamamlayan Dana Evans ile sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımda maç başına 23,5 sayı ortalamasıyla mücadele eden ABD'li basketbolcu Evans ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi. Dana Evans, aynı zamanda maç başına 5,9 asist ve 2,7 ribaunt ortalamalarıyla Beşiktaş'a katkı sağladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Dana Evans ile sözleşme yeniledi
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, sezon başında kadroya dahil edilen ve normal sezonu sayı lideri olarak tamamlayan Dana Evans ile sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımda maç başına 23,5 sayı ortalamasıyla mücadele eden ABD'li basketbolcu Evans ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi. Dana Evans, aynı zamanda maç başına 5,9 asist ve 2,7 ribaunt ortalamalarıyla Beşiktaş'a katkı sağladı.
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